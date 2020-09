Uomini e Donne, Gianni Sperti accusa “Sesso nei parcheggi degli studi”

Scandalo a luci rosse a Uomini e Donne? Gianni Sperti sostiene che due concorrenti abbiano fatto sesso nel parcheggio degli studi dove si registra la trasmissione. L'opinionista ha puntato il dito contro Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, due concorrenti del Trono Over che dopo essersi frequentati per un breve periodo hanno annunciato di essersi lasciati.

Gianni Sperti insieme a Tina Cipollari è una delle colonne portanti di Uomini e Donne, l'ex ballerino ed opinionista del programma spesso riceve segnalazioni da parte degli spettatori su comportamenti scorretti, al di fuori degli studi televisivi, dei partecipanti al dating show. Secondo quando riportato dal sito 361magazine.com, Gianni ha fatto sapere a Maria De Filippi che nel parcheggio degli studi Elios, dove vengono registrate le puntate di Uomini e Donne, due dei partecipanti al Trono Over hanno avuto un rapporto sessuale.

Gianni Sperti ha fatto anche il nome della coppia che non sarebbe riuscita a trattenere la passione: si tratta di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due avevano iniziato a frequentarsi durante l'estate con grande gioia dei loro fan che dopo pochi giorni hanno saputo che la coppia era scoppiata poco prima dell'inizio della nuova stagione del programma. Sarebbe stata Veronica a troncare la relazione, ma sembra che i tradimenti questa volta non c'entrino, prendendo per buone le dichiarazioni del cavaliere.

Gianni Sperti sostiene che la dama ed il cavaliere si sarebbero visti clandestinamente nei parcheggi della trasmissione prima di aver fatto sapere alla redazione che uscivano insieme. I due diretti interessati respingono le accuse, anche Tina Cipollari e Maria De Filippi sono molto scettiche, in particolare la conduttrice dubita che una cosa del genere possa essere sfuggita alla sua attentissima redazione e alla sorveglianza. Per il momento non sappiamo se Gianni abbia visto lui stesso Veronica e Giovanni nel parcheggio o se la notizia gli sia stata riportata da una terza persona.

Intanto la dama ha scritto sui social: "Abbiamo tutti aspettato un momento migliore per poter abbracciare chi volevamo e sono adulta ed intelligente a rispettare le regole che ci sono in Italia".