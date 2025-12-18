Uomini e Donne: Gemma scoppia a piangere tra le braccia di Mario Lenti, Marco sbotta con Sara

Uomini e Donne, puntata del 18 dicembre: oggi il dating show di Maria De Filippi ci ha regalato emozioni forti tra il parterre over e il trono classico. Nel mondo Over, Gemma Galgani è stata al centro dei drammi di sempre tra lacrime, gelosie e nuovi corteggiatori pronti a conquistarla. Sul trono classico, invece, tensione alle stelle tra Sara Gaudenzi e Marco Veneselli, con litigi, incomprensioni e balli mancati che hanno acceso lo studio. Insomma, oggi a Uomini e Donne non sono mancati né i cuori spezzati né i colpi di scena... e come sempre, il pubblico ha avuto pane per i suoi denti!

Trono Over: il pianto irrefrenabile di Gemma per Mario

La puntata si apre con l'assoluta protagonista del parterre over: Gemma Galgani. Sono anni ormai che la dama piemontese delizia (si fa per dire) il pubblico con i suoi drammi sentimentali, tra lacrime, sospiri e i mitici gavettoni di Tina Cipollari, diventati quasi patrimonio culturale del programma.

Questa volta Gemma è in esterna con Antonio, che si dice geloso di Roberto. Peccato però che sia stato proprio Roberto ad allontanarsi da Gemma... insomma, gelosia un po' fuori tempo massimo. La cosa infastidisce non poco la Galgani, che decide di salutare e andarsene. In studio Gemma appare più risoluta che mai: via Antonio, troppo geloso e fastidioso, e via anche Roberto... ma solo perché, a quanto pare, non le piace abbastanza. (Dettagli, Gemma, dettagli).

Mario Lenti

Ma non c'è due senza tre, e infatti per Gemma scende Ciro, di origini pugliesi. E questa volta la dama sembra davvero pronta ad accettare la corte del nuovo arrivato, nonostante gli immancabili sfottò di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che ormai commentano le vicende di Gemma come una sorta di coro greco.

Poco dopo, Gemma viene invitata a ballare da Mario Lenti. Scene già viste: sono anni che questa dinamica si ripete in ogni edizione di Uomini e Donne. Gemma Galgani si innamora perdutamente di un uomo... anche se con lui ha fatto solo pochissime uscite. Questa volta Cupido ha scoccato la sua freccia e ha colpito Mario. Il ballo è il colpo finale: Gemma scoppia a piangere tra le braccia del cavaliere, un pianto interminabile che continua anche quando la musica finisce. (La pista smette, il dramma no).

Uomini e Donne: Marco esagera con Sara

Passando al trono classico, si torna al solito, acceso confronto tra Marco Veneselli e Sara Gaudenzi. Il corteggiatore non ha gradito che la tronista non abbia commentato la loro esterna, preferendo invece discutere a lungo con Jakub Bakkour e mettere in dubbio la sua sincerità.

Sara prova ma Marco è irremovibile. Il litigio dimostra una cosa chiara: la coppia è forse la più shippata del trono classico, ma i loro caratteri sembrano piuttosto incompatibili. Anche Maria De Filippi, che sembra fare da perfetto punto di riferimento per entrambi, invita Marco a cercare un punto d'incontro con Sara. Altrimenti il rischio è uno solo: perderla definitivamente. E a Uomini e Donne, si sa, certe occasioni non tornano... o forse sì, ma solo dopo un altro po' di sano drama