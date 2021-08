Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rifatta il naso? La foto che svela il mistero

Da giorni gli utenti dei social si chiedono se Gemma Galgani abbia deciso di rifarsi il naso: complice la sparizione della dama di Uomini e Donne dai social, la leggenda si è alimentata fino a quando la pagina Facebook 'La Velenosa' ha svelato il mistero: nessun intervento estetico per Gemma.

La scorsa estate Gemma Galgani ha deciso di sottoporsi ad un'operazione di lifting, i commenti sui social erano stati controversi, mentre la dama piemontese in un'intervista a Nuovo si era detta contenta "ho ritrovato la serenità che avevo perso e questa è la cosa più importante". Il risultato dell'operazione era stato criticato da Tina Cipollari, ma questo non ha sorpreso nessuno dei telespettatori del programma, l'opinionista di Uomini e Donne è un'acerrima nemica di Gemma.

Nei giorni scorsi la Galgani non ha pubblicato nessuna foto sui social, la cosa è apparsa sospetta a molti follower. Quest'assenza ha alimentato le voci che volevano che la storica dama del dating show si fosse sottoposta ad un nuovo intervento estetico, questa volta di rinoplastica.

Una foto su Facebook ha svelato l'arcano e messo a tacere tute le illazioni. Sulla pagina 'La Velenosa' è stata pubblicata una foto di Gemma e nella caption si legge "La nostra affezionata follower è nello stesso posto in cui è Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, al parco della Tesoriera a Torino. Gemma è con un'amica e, nonostante togliesse poco la mascherina, sembra, come potete vedere, che le voci secondo le quali si sarebbe rifatta il naso non siano vere".