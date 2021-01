Uomini e Donne, Gemma Galgani disperata: "Maurizio Guerci ha dormito con un'altra donna"

Gemma Galgani e Maurizio Guerci sembrano essersi già lasciati: i due protagonisti delle ultime puntate di Uomini e Donne Over sembrano aver già concluso la loro relazione. Gemma ha scoperto che il suo cavaliere avrebbe passato la notte di Capodanno con un'altra donna.

Quando Gemma Galgani è entrata nello studio di Uomini e Donne gli spettatori hanno capito subito che qualcosa non andava, la dama si è seduta al centro dello studio e non è riuscita a trattenere le lacrime. La relazione con Maurizio Guerci purtroppo sembra essere finita, dopo la telefonata di Santo Stefano, giudicata molto fredda dalla piemontese, Maurizio l'ha lasciata sola la notte di Capodanno.

"Ho passato il Capodanno completamente sola per la prima volta in vita mia", ha detto Gemma che aveva iniziato a nutrire i primi dubbi su Maurizio da qualche giorno, anche perché Tina le aveva detto che stava verificando delle informazioni che avrebbero messo Maurizio sotto una cattiva luce.

L'opinionista ha accusato Gemma di credere troppo velocemente alle storie che gli raccontano i corteggiatori del dating show "in fondo sono solo degli sconosciuti che si siedono qua" le ha detto mentre Maria De Filippi le chiedeva di non infierire. La Galgani ha spiegato che lei mette i sentimenti davanti a tutto e per questo finisce per soffrire e, tornado alla famigerata notte del 31 dicembre, ha raccontato che Maurizio si è giustificato dicendole che non ha potuto chiamarla perché la persona con cui ha passato la notte di Capodanno aveva bisogno di lui. I due si sono lasciati per telefono e la Galgano non si capacita di come Guerci possa essersi comportato così squallidamente.

Poco dopo è entrato in studio Maurizio che ha provato a giustificarsi sostenendo che non aveva programmato d'incontrarsi con la signora ma Gemma non gli ha creduto. Durante la discussione Valentina ha ricordato che lei non aveva mai creduto ai sentimenti di Maurizio. "Pensavo stupidamente, forse perché vivo in un mondo dei sogni che credo che possa esistere, che voleva farmi una sorprese. Lui dalla telefonata di Natale è cambiato" ha ribadito Gemma tra le lacrime.

Alla fine anche Tina ha attaccato Maurizio: "Era chiaro che non volevi passare il Capodanno con lei, non spegni il telefono per una giornata e mezza e poi tu saresti quello che mi è venuto a dire che dovevo chiedere scusa? Ma tu devi chiedere scusa a te stesso! Tu devi chiedere scusa all'Italia intera che vieni qui a prendere in giro una signora di 72 anni, poi che lei è quella che è, lasciamo stare, ma sei tu che devi chiedere scusa, non io!".