Uomini e Donne, Gemma Galgani come Madonna: sfila sulle note di Like a Virgin (video)

Gemma Galgani oggi ha sfilato sul parterre di Uomini e Donne vestita come Madonna in 'Like a Virgin' ed ottenendo un punteggio altissimo dai cavalieri.

Gemma Galgani come Madonna a Uomini e Donne: la dama torinese vestita come la cantante italo americana ha sfilato sul parterre del dating show accompagnata dalle note di Like a Virgin.

Le sfilate di Uomini e Donne sono uno dei momenti più attesi dagli amanti del dating pomeridiano di Maria De Filippi. Oggi toccava alle dame sfilare ed il tema che gli autori avevano scelto per le loro modelle era 'Come una star'. La stella del programma, ovvero Gemma Galgani, ha scelto come modello nientedimeno che Madonna. Il look presentato dalla dama è stato approvato da Anah, la stilista nel video di presentazione ha commentato le scelte di Gemma, dal vestito alla giarrettiera alla cintura con la scritta boy toy "perché Gemma pensa di essere lei l'oggetto del divertimento di un ragazzo". Lei, vestita di bianco, ha sfilato sulle note di Like a Virgin accompagnata da un manichino.

La sua esibizione è stata molto apprezzata dai cavalieri che le hanno dato voti molto alti, l'unica che, come sempre, ha avuto da ridire è stata Tina Cipollari, l'opinionista ha previsto una querela da parte di Madonna nei confronti di Gemma. Tina si è collegata ancora una volta via Skype, l'opinionista alcuni giorni fa ha spiegato i motivi della sua assenza dallo studio: Tina è a Torino impegnata in un trasloco che le ha portato via molto tempo "sto facendo un trasloco molto impegnativo e ci vorrà ancora qualche giorno", aveva detto nell'occasione a Maria De Filippi.