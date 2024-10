Uomini e Donne: Gabriele rompe con Sabrina, scoppia la scenata di gelosia di Michele nei confronti di Amal

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show con al centro dello studio le dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Nella seconda puntata della settimana di Uomini e donne su Canale 5 si è assistito a un acceso confronto tra Gabriele e Sabrina, culminato nella rottura della loro frequentazione. Nel frattempo, Michele ha mostrato segni di gelosia nei confronti di Amal, scatenando una discussione accesa nello studio. Ecco tutti i dettagli di questo nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi.

Trono Over

La prima seduta è dedicata a Gemma Galgani, che continua a frequentare Salvatore, nonostante i dubbi degli opinionisti. La dama piemontese ha confermato il suo interesse per il cavaliere, malgrado le perplessità espresse sia da Gianni Sperti che da Tina Cipollari. Finito il segmento dedicato a Gemma, si passa alla tormentata frequentazione tra Sabrina e Gabriele.

I due continuano a battibeccare, soprattutto dopo che lei gli ha dato l'esclusiva, mentre lui continua a conoscere altre donne. Durante la discussione, diverse dame del parterre, tra cui Cristina Tenuta, hanno espresso il loro scetticismo sul reale interesse di Gabriele per Sabrina. Tina Cipollari ha accusato la dama di incoerenza.

La corteggiatrice Amal

Gabriele ha deciso di porre fine alla loro relazione, affermando che il loro rapporto è diventato troppo teso e privo di serenità. Nel frattempo, Gabriele ha mandato via Isabella, una nuova dama scesa per conoscerlo, e ha ballato con Irene. Sabrina, intanto, è stata inquadrata mentre piangeva davanti allo specchio sorseggiando un caffè.

Trono Classico

Al centro dello studio si è seduta Amal, corteggiatrice che nell'ultima puntata è uscita in esterna con Alessio Pecorelli, suscitando la rabbia di Michele Longobardi, che l'aveva eliminata. A fine puntata, Amal ha cercato il tronista di Castellammare di Stabia per chiarire la situazione. Oggi, dopo aver visto il video dell'esterna tra Alessio Pecorelli e la stessa corteggiatrice, Michele ha ribadito la sua decisione di non continuare la frequentazione, convinto che lei sia più coinvolta quando esce con Alessio.