Uomini e Donne, l'ex tronista Leonardo Greco: “Sto meglio”

Uomini e Donne, l'ex tronista Leonardo Greco sta meglio dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il giovane sembra rispondere bene alle cure ed ha informato i suoi follower su Instagram.

Leonardo Greco sta migliorando, il giovane sta rispondendo bene alle prime cure per combattere il Coronavirus. È lo stesso ex tronista ad informare i suoi follower su Instagram: "Buongiorno - scrive accanto ad una foto dove si vede il suo sorriso - mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto, ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre". Ottime notizie quindi per Leonardo che si mostra prudente "Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea... però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce". Anche la fidanzata Cinzia Meroni aveva usato Instagram per rassicurare tutti "Leo sta meglio. È forte e tornerà a casa più forte di prima. Grazie per i tantissimi messaggi di sostegno"

Pochi giorni fa Leonardo Greco aveva informato i suoi follower di essere risultato positivo al Coronavirus dopo il terzo tampone. Nel post aveva ammonito i giovani ricordandogli di rispettare le regole "vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo e non si ammalano solo "i vecchi" - aveva scritto - pensate a voi pensate a vostri cari... l'unico modo per aiutarci è stare a casa. Fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire".