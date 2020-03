Uomini e Donne, Daniele Dal Moro nella bufera: fa pesare le corteggiatrici

A Uomini e Donne il tronista Daniele Dal Moro decide di pesare le corteggiatrici per vedere se dicono la verità. L'atteggiamento del ragazzo non è piaciuto ai social che lo hanno messo sotto accusa.

Daniele Dal Moro è finito nella bufera mediatica dei social per il casting a cui ha sottoposto le corteggiatrici che si erano presentati nello studio di Uomini e Donne. Daniele ha deciso di incontrare le ragazze una alla volta, munito di un foglio dove ha segnato nome, cognome, età, peso e altezza. Il tronista ha avuto un atteggiamento molto irritante, ad una delle ragazze ha addirittura chiesto di struccarsi per vedere se anche al naturale la corteggiatrice si mostrasse sicura dei propri mezzi.

Daniele ha poi pesato Ginevra, una delle ragazze, commentando:"Hai fatto colazione pesante!", e lei ha risposto mortificata "Sono cicciotta? Chiedere il peso una donna la prima volta, non è proprio carino...". Dopo l'ha eliminata dicendo "non corrispondi ai miei canoni estetici". Uno dei tronisti lo ha attaccato "Io non me la prendo con Daniele, ma con le corteggiatrici che non gli danno filo da torcere!". Giulia si è ribellata a questo modo di fare ed è stata eliminata.

Le domande di Daniele hanno infastidito Giulia durante il provino! Secondo voi ha ragione? #UominieDonne pic.twitter.com/0O4xHb0WKZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 10, 2020

Il web non lo ha perdonato e su Twitter si possono leggere molti commenti ostili, ma c'è anche chi attacca le ragazze che decidono di corteggiarlo "Ho visto il video di Daniele che decide di far pesare delle ragazze e sono rimasta sconvolta. Mi hanno sconvolto anche le ragazze che decidono di corteggiarlo. Queste non si rendono conto che la sua fidanzata finirà a mangiare riso, pollo, tonno e albumi".