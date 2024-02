Uomini e donne, Brando in procinto di decidere: Maria De Filippi incoraggia Raffaella a rimanere in gioco

Uomini e Donne oggi ha incentrato la trasmissione sul Trono Classico, sembra che i tempi per la scelta di Brando siano maturi. Per il pubblico che segue il dating show sui social la scelta del corteggiatore sarà Beatriz, ma per Raffaella ci sono ancora possibilità.

Uomini e Donne del 20 febbraio

Nella puntata di Uomini e Donne, trasmessa oggi su Canale5, le emozioni sono ad altissima intensità. Il centro dello studio è un vortice di passioni, litigi e riflessioni mentre i protagonisti si trovano di fronte a scelte cruciali che potrebbero cambiare il loro percorso all'interno del dating show.

Trono Over

Al centro dell'attenzione d

ella prima parte del programma c'è il Trono Over, dove Ida e Luciano decidono di mettere fine alla loro frequentazione. Le tensioni tra i due non si placano con accuse reciproche, Ida afferma che Luciano non le ha risposto a telefono, lui sostiene di aver dimenticato lo smartphone in macchina.

Barbara rivela che a Padova, città in cui ha molte amicizie, molte donne le hanno parlato dell'abitudine di Luciano di fare avances alle donne.

Nel mentre, Maria De Filippi svela che c'è un'altra donna interessata a conoscere Luciano. Tuttavia, l'ingresso della nuova dama, Sabrina, genera ulteriori controversie, Luciano decide di non approfondire la conoscenza. "Forse perchè è di Padova?", insinua Barbara.

Trono Classico

Nel frattempo, nel Trono Classico, Brando e Beatriz si trovano al centro di un confronto acceso. Le divergenze di carattere e gli attriti emergono durante un'esterna segnata da litigi e incomprensioni.

Brando esprime il suo malessere nei confronti del comportamento altalenante di Beatriz, mentre la corteggiatrice cerca di difendersi dalle accuse, pur riconoscendo le proprie debolezze. Maria De Filippi cerca di mediare la situazione, invitando alla calma e alla comprensione reciproca.

La dinamica tra Brando e Beatriz si riflette sull'umore di Raffaella, l'altra corteggiatrice del tronista. La ragazza si vede messa da parte, lamenta che ormai Brando ha diretto la sua scelta verso Beatriz e che la sua presenza nel dating show è inutile e la fa star male.

Maria le chiede di aspettare, Brando non si è ancora pronunciato, anche se la stessa conduttrice sembra convinta che il tronista sceglierà Beatriz, per questo chiede a Tina di smussare le sue polemiche con la corteggiatrice. Maria ritiene che il comportamento dell'opinionista non aiuta Brando a capire i suoi reali sentimenti per Beatriz.