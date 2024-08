Uomini e donne: Asmaa Fares annuncia la rottura con Cristiano Lo Zupone, poi il colpo di scena

I due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi sembrano in crisi, ma la loro storia d'amore nata negli studi del dating show potrebbe non essere terminata.

Negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia di una possibile crisi tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, protagonisti della recente edizione di Uomini e Donne. Le speculazioni sono cresciute rapidamente, alimentate dai silenzi della coppia, fino a quando è arrivata la conferma: l'ex dama ha ufficialmente annunciato la fine della loro relazione.

L'annuncio di Asmaa su Instagram

I due protagonisti del Trono Over avevano lasciato il dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi lo scorso 24 maggio. "Lei è una donna di altri tempi, ho scoperto la sua parte romantica. Ci abbiamo messo un po', ho fatto dei disastri ma si impara dai propri errori, bisogna maturare e crescere. Io sono innamorato di lei", aveva detto Cristiano prima di regalare un mazzo di rose alla sua dama.

Oggi la situazione è completamente diversa, in un messaggio pubblicato sui social, Asmaa ha deciso di condividere con i suoi follower le motivazioni della rottura. "A malincuore, è giunto il momento di parlare apertamente - ha scritto l'ex dama di Uomini e Donne - Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di terminare questa relazione e proseguire da sola".

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone

"Non perché l'amore fosse finito, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia e, soprattutto, il rispetto sono fondamentali - ha aggiunto - Ritengo che questi valori vadano persino oltre l'amore stesso. La gelosia, finché rimane entro limiti sani, può essere tollerabile, ma quando diventa ossessiva, rappresenta un problema che non può essere ignorato".

Asmaa ha voluto sottolineare come la sua decisione sia stata presa per preservare la sua felicità e serenità. "Anche questa volta ho dimostrato di essere fedele alla persona che sono. Credo fermamente che, alla mia età, quando si decide di accogliere qualcuno nella propria vita, sia perché questa persona può aggiungere valore, non toglierlo. Il mio amore è stato autentico, e l'ho dimostrato fin dal famoso 23 aprile. Non ho mai dubitato dei miei sentimenti, e se dovessi tornare indietro, rifarei tutto".

"Tuttavia, per il bene della mia felicità e della mia libertà, ho deciso di andare avanti. Ho già combattuto abbastanza. Non posso permettermi di soffrire di nuovo per amore. Vi chiedo di rispettare il dolore di chi soffre; la cattiveria non porta a nulla di buono. Col tempo, tutto si sistemerà. Grazie di cuore". Con queste parole, Asmaa ha terminato il suo messaggio, chiedendo rispetto e comprensione ai suoi fan.

La decisione di Cristiano per riconquistare la sua ex

Le Instagram Stories di Asmaa sono state subito riprese da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che ha condiviso la notizia con i suoi follower. Tuttavia, è stato proprio in quel momento che si è verificato un colpo di scena. Cristiano Lo Zupone ha contattato Deianira, chiedendole di rimuovere le storie, poiché stava andando a parlare con la sua ex, con cui avrebbe litigato in un bar.

Uomini e donne, Andrea Nicole Conte risponde all' insulto transfobico: "Sembri una donna ma hai il manganello"

"Togli questa storia che sto andando da Asmaa", ha scritto Cristiano all'esperta di gossip, lasciando intendere che potrebbe tentare un ultimo disperato tentativo di riconciliazione. Non ci resta che attendere per vedere se l'ex cavaliere riuscirà a far cambiare idea ad Asmaa, o se questa volta la loro separazione sarà definitiva.