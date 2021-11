Uomini e Donne, le false segnalazioni di Armando Incarnato su Marcello Messina

Faccia a faccia tra Armando Incarnato e Marcello Messina a Uomini e Donne: il cavaliere partenopeo ha creduto a delle false segnalazioni ed ha accusato Marcello di frequentare una donna al di fuori del programma. L'informazione però si è rivelata non vera e Armando è stato duramente attaccato da Gianni Sperti.

Oggi al centro dello studio di Uomini e Donne è tornato Marcello Messina e di fronte a lui si è seduto il grande accusatore, ovvero Armando Incarnato, che aveva promesso di portare delle prove che avrebbero smascherato le bugie di Messina, reo di aver perso la testa per una donna. In particolare Armando ha sostenuto che quest'estate Marcello sia stato in vacanza a Taranto con la sua ex fidanzata.

Incarnato ha mostrato la foto incriminata, ma qui c'è stato il primo colpo di scena: "Quella città non è Taranto, ma Alassio. Ho fatto un weekend con gli amici e la mia ex non c'era", ha affermato Marcello spalleggiato da Gianni Sperti. "Taranto la conosco molto bene e quella non è Taranto. Tu hai detto che eri certo della presenza di Marcello. Hai fatto una figura di mer.a. Almeno guarda le foto prima di accusare le persone".

Mentre Marcello si è detto disposto a fare i nomi dei suoi amici, l'opinionista ha rincarato la dose "sono stanco di vedere Armando puntare il dito su tutti, facendoli passare per finti, quando è il primo che sta qua dentro e non ha ancora combinato nulla -. Poi, rivolto a Incarnato: "smettila di sindacare, non sei migliore di tutti". Armando subito dopo è stato attaccato anche da Isabella che gli ha dato del maleducato e del falso.

A spezzare una lancia a favore di Armando Incarnato è stata Maria De Filippi, la conduttrice ha rivelato che il cavaliere sta portando segnalazioni alla redazione da un mese e che non sono state prese in considerazioni perché la fonte è poco attendibile: "Armando su questa segnalazione ha preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose. La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede".

Armando alla fine ha chiesto scusa a Marcello ma la situazione tra i due resta molto tesa.