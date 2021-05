Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani in lacrime dopo la rottura con Aldo

Anche questa volta a Gemma Galgani è andata male: Aldo, il suo ultimo corteggiatore, ha preferito chiudere con lei lasciando la dama in lacrime.

Gemma Galgani è stata lasciata anche dal suo ultimo corteggiatore: secondo le anticipazioni Aldo avrebbe rotto con la dama piemontese, le lacrime della Galgani hanno fatto da cornice a quest'ennesima delusione.

Domenica e lunedì negli Studi Televisivi Elios sono state registrate alcune puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nei prossimi giorni, prima della conclusione del programma prevista per il prossimo 28 maggio. Grazie alle anticipazioni fornite dalle pagine del Vicolo delle News, sappiamo che ancora una volta Gemma Galgani è andata incontro a una delusione amorosa.

Nelle ultime puntate della versione over del dating show abbiamo visto Gemma Galgani corteggiata da Aldo, che aveva detto di essere molto interessato alla dama e desideroso di approfondire la sua conoscenza. La Galgani all'inizio è rimasta sulle sue, respingendo in parte la corte del cavaliere e dicendosi interessata solo alla sua amicizia. Nelle ultime registrazioni la situazione sembra essere cambiata, adesso è Aldo che non sembra interessato a Gemma e ha iniziato a frequentare Isabella, un'altra dama del parterre di Uomini e Donne.

Aldo e Gemma hanno passato il sabato insieme davanti alla televisione ma la Galgani ha notato che il cavaliere è stato molto freddo nei suoi confronti e non ha esitato a dirlo nello studio. A questo punto è arrivato il fulmine a ciel sereno: Aldo ha confessato di non essersi accorto che Gemma era tanto presa da lui, dunque preferisce troncare la conoscenza, lasciando la dama costernata e in lacrime.