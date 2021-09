Uomini e Donne 2021: quando inizia il programma di Maria De Filippi

Il conto alla rovescia è partito: Uomini e Donne sta per tornare, l'inizio della nuova stagione è fissato per il 13 settembre. Il programma andrà in onda, come di consueto su Canale 5, nella stessa fascia oraria degli ultimi anni. Le registrazioni sono già iniziate per questo sono già noti i nomi dei nuovi troniste e delle nuove troniste.

Squadra vincente non si cambia, Uomini e Donne anche quest'anno vedrà sul parterre gli stessi personaggi che hanno animato le precedenti edizioni. Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del programma, sarà affiancata come sempre da Tina Cipollari e Gianni Sperti, confermati nel loro ruolo di opinionisti.

Uomini e Dinne inizierà il prossimo 13 settembre e andrà in onda, come sempre, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45. Come di consueto la puntata d'esordio farà conoscere al pubblico da casa i nuovi tronisti e le nuove troniste del programma. Le registrazioni sono iniziate a fine agosto, per questo possiamo dirvi i loro nomi: Matteo Fioravanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti Ilaria. Matteo ha 24 anni ed è di Roma. Joele Milan, ha 26 anni, è originario di Mirano, un comune on provincia di Venezia. Andrea Nicole è di Milano, ha 29 anni e da otto anni ha completato il suo percorso di transizione da uomo a donna. Roberta Giusti Ilaria, viene anche lei da Roma ed ha 29 anni.

Per la gioia dei suoi fan, tra i quali non compare Tina Cipollari, a Uomini e Donne tornerà anche Gemma Galgani, galvanizzata da un intervento chirurgico "che mi ha restituito il seno di quando ero ragazzina", ha dichiarato a Nuovo Tv.