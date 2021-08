Gemma Galgani e le foto con il seno rifatto: “Come quando ero una ragazzina”

Gemma Galgani si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico: la dama del Trono Over di Uomini e Donne si è fieramente mostrata in alcune foto con il senso rifatto.

Gemma Galgani ha confermato le voci sul suo intervento chirurgico posando, con il seno rifatto, per delle foto pubblicate in esclusiva su Nuovo Tv, vantandosi di avere la scollatura di quando era una ragazzina.

Gemma Galgani, nata a Torino il 19 gennaio 1950, da molti anni ormai fa parte delle dame che arricchiscono il parterre del Trono Over di Uomini e Donne. L'ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino è nota soprattutto per le sue storie d'amore, che non hanno mai un lieto fine, e per le sue innumerevoli discussioni con l'opinionista Tina Cipollari, dire che tra le due non corre buon sangue sarebbe un eufemismo.

Nei primi giorni di agosto, complice la sparizione della Galgani dai social, si era diffusa la voce che la donna si fosse rifatta il naso, voce poi smentita da alcune foto circolate sui social. Gemma ha deciso di raccontare la verità in un'intervista a Nuovo Tv. La dama piemontese quest'anno si presenterà sul parterre del dating show con un nuovo look che non riguarda il naso ma il seno e le labbra. Al settimanale la protagonista del Trono Over ha detto "ho ceduto alla vanità. Ora ho il décolleté di quando ero ragazza".

Le registrazioni di Uomini e Donne sono già iniziate e, stando ad alcune anticipazioni che girano in rete, Tina Cipollari non ha preso bene "la vanità" della sua nemica, e le due hanno avuto il primo litigio della stagione. Lo scorso anno Gemma Galgani si era sottoposta ad un lifting, che, come ci tenne a sottolineare, era stato fatto a sue spese, anche se aveva informato preventivamente la redazione del programma di Maria De Filippi.