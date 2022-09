Untold: La regata del secolo, su Netflix in streaming da oggi

Untold: La regata del secolo, il nuovo documentario speciale sull'emozionante Coppa America del 1983, arriva su Netflix in streaming da oggi 6 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con la docuserie, acclamata da critica e pubblico, che tratta alcuni dei fatti di cronaca più intriganti, alcune delle rivalità più feroci, alcuni dei colpi di scena clamorosi accaduti in ambito sportivo in tutto il mondo. A parlare sono i protagonisti della vicenda, che daranno un nuovo volto a fatti e chiacchiere che abbiamo potuto scoprire solo attraverso i mass media.

Cronaca dell'emozionante Coppa America del 1983, Untold: La regata del secolo è una classica storia di rivincita degli sfavoriti e ripercorre la vicenda dello scalcinato gruppo di australiani che fanno squadra per spodestare il New York Yacht Club, ponendo così fine alla più lunga serie di vittorie consecutive della storia (132 anni!) nella più prestigiosa competizione velica del mondo. I membri principali degli equipaggi statunitensi e australiani del 1983 rilasciano interviste e condividono l'esperienza vissuta durante questa epocale impresa per la vittoria.