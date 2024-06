Until Dawn: svelati i primi nomi del cast del film diretto da David F. Sandberg tratto dal popolare videogioco

Il videogioco Until Dawn diventerà un film grazie alla collaborazione tra Screen Gems e Playstation Productions e i produttori hanno annunciato i primi nomi del cast.

Alla regia sarà impegnato David F. Sandberg e la versione più recente della sceneggiatura è stata firmata da Gary Dauberman, che ha lavorato alla bozza scritta da Blair Butler.

I primi dettagli del film tratto da Until Dawn

I primi protagonisti del film sono Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo e Odessa A'zion che saranno alle prese con un progetto cinematografico che viene descritto come "una lettera d'amore, vietata ai minori e terrificante, nei confronti del genere horror".

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama di Until Dawn che si baserà sulla sceneggiatura firmata da Gary Dauberman da una bozza firmata da Blair Butler.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Dal videogioco al film

Il regista David F. Sandberg al lavoro

Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha dichiarato: "Stiamo sempre cercando di trovare modi creativi e autentici per adattare i nostri amati videogiochi che i nostri fan apprezzeranno. Insieme a Screen Gems, abbiamo assemblato un fantastico cast di nuovi personaggi che si aggiungono al nostro team già stellare e alla loro visione per l'adattamento. Siamo entusiasti nel rivelare presto qualche dettaglio in più sul film".

Il videogioco segue otto amici che sono intrappolati insieme in un casolare isolato in montagna e scoprono di non essere da soli. Mentre aumenta la tensione e lo spavento, i giovani devono affrontare le proprie paure per sperare di sopravvivere alla notte.

Il lungometraggio in arrivo nelle sale dovrebbe mantenere la scelta di seguire più personaggi, anche se bisognerà attendere per scoprire se ci saranno degli elementi totalmente fedeli al videogame.