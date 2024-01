Until Dawn: David F. Sandberg regista del film tratto dal videogame horror

Il videogioco Until Dawn diventerà un film e alla regia del progetto ci sarà David F. Sandberg, al suo ritorno nel mondo del cinema horror.

Il lungometraggio sarà realizzato grazie alla collaborazione tra PlayStation Productions, Screen Gems e Vertigo Entertainment.

Il team impegnato nel progetto

La sceneggiatura di Until Dawn sarà firmata da Gary Dauberman, già autore di It, Annabelle e The Nun. L'autore lavorerà su una bozza scritta da Blair Butler (The Invitation).

David F. Sandberg, che recentemente si è occupato dei film di Shazam!, sarà coinvolto come regista e come produttore dell'adattamento per il grande schermo del videogame horror.

Di cosa parla Until Dawn?

Nel prologo del gioco ci sono dieci amici e nemici che si ritrovano in uno chalet di montagna. Cinque di loro decidono di fare uno scherzo ai danni di Hannah, sfruttando Michael, di cui la giovane è innamorata. La ragazza, per la vergogna, fugge nel bosco e viene raggiunta dalla sorella nel tentativo di consolarla. Le due ragazze scoprono di essere inseguite da un uomo con un lanciafiamme e cadono in un burrone, senza però venir ritrovate dalla polizia e venendo dichiarate disperse.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Nel presente gli amici si incontrano in una baita, dove si ritrovano alle prese con creature misteriose, sedute spiritiche, morti sanguinose, scelte impossibili e trasformazioni.

Il gioco è suddiviso in undici capitoli e il giocatore deve cercare di far sopravvivere il maggior numero di personaggi.