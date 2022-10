Unsolved Mysteries 3, su Netflix in streaming da oggi

Unsolved Mysteries, l'inquietante docuserie originale di Netflix, torna con l'inedita terza stagione in streaming a partire da oggi 18 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dopo due anni di pausa, coloro che amano i misteri, il crimine, gli alieni e il paranormale possono finalmente riunirsi di fronte a Unsolved Mysteries, la produzione agghiacciante del gigante streaming. In arrivo una serie di nuove storie bizzarre che vanno dagli omicidi alle sparizioni, agli incontri con gli alieni e persino ai fantasmi. Aprendo con l'inquietante introduzione al pianoforte che conosciamo e amiamo così tanto della serie originale ospitata da Raymond Burr, la terza stagione ci mostra immediatamente nei casi sconcertanti di cui il pubblico verrà a conoscenza durante la stagione di nove episodi.

Unsolved Mysteries: una scena della serie Netflix

Le persone scomparse saranno al centro dell'attenzione, poiché sentiamo parlare famiglie i cui cari sono scomparsi in circostanze veramente oscure. Dal lato paranormale, vedremo una giovane ragazza salutare qualcuno che non riusciamo a vedere. Inoltre vedremo un'entità con "occhi arancioni infuocati" e daremo anche un'occhiata a un'impronta di 21 pollici che ci fa mantenere la speranza che una storia di Bigfoot possa entrare in gioco in questa stagione. Il volume 3 di Misteri irrisolti verrà rilasciato in un periodo lungo tre settimane con tre episodi in onda a settimana.