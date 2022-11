Unscripted academy 2, torna il corso per i futuri autori televisivi: ecco come iscriversi

Dopo il successo della prima edizione riparte Unscripted Academy, il corso executive per futuri autori televisivi, realizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore - CeRTA, Banijay Italia e Endemol Shine Italy, in collaborazione con tutte le società del gruppo Banijay in Italia. Le iscrizioni si aprono domani 30 novembre e sarà possibile inviare la propria candidatura fino al 31 gennaio 2023 attraverso il sito internet dedicato dell'Università Cattolica:

Nato con l'obiettivo di formare gli autori del futuro, con un approccio innovativo ed efficace, il corso fornisce a coloro che desiderano lavorare nel settore delle produzioni TV tutti gli strumenti per capire come funziona la macchina televisiva, grazie al know how e all'expertise di docenti, professionisti e talent che quotidianamente lavorano dietro le quinte.

Il corso si articola in lezioni in classe, ma si fonda principalmente sulla pratica dello 'shadowing', che permette agli studenti di immergersi in prima persona nella vita dei set e nei gruppi di lavoro dei programmi più importanti prodotti dal gruppo Banijay in Italia, tra cui L'Isola dei Famosi, Bake Off Italia, MasterChef Italia e Piazzapulita.

Questa duplice formula, che unisce la formazione teorica all'esperienza pratica sul campo, si è rivelata vincente per il percorso di formazione degli aspiranti autori.

Oltre alle numerose giornate di shadowing trascorse su vari set i 12 studenti selezionati hanno assistito a molteplici incontri e testimonianze di 'docenti speciali' che hanno condiviso in aula le proprie esperienze: da Alessandro Borghese a Gabriele Corsi, da Costantino della Gherardesca a Mara Maionchi, da Alfonso Signorini a Corrado Formigli e Max Giusti. Un momento di scambio professionale che ha permesso agli alunni di approfondire ogni curiosità e di sviluppare nuove idee.

All'interno del corso gli studenti hanno sviluppato diversi progetti originali. L'idea più promettente si è rivelata essere un dating show on the road scritto da Martina Ondei e Daniele Viola che è stata trasformata in un promo professionale, che verrà poi inserito nel catalogo di distribuzione internazionale del gruppo Banijay.

I posti a disposizione per prendere parte al corso sono sempre 12. Il gruppo Banijay offrirà a 2 studenti una borsa di studio che coprirà l'intero costo del corso - della durata di 7 settimane - il cui inizio è previsto il 20 marzo 2023.

Per partecipare alla prima fase di selezione, i candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae, una video auto-presentazione della durata massima di 2 minuti e 30 secondi e la proposta di un soggetto originale per un prodotto unscripted. Solo un gruppo limitato di candidati avrà poi la possibilità di accedere al secondo step di selezione, finalizzato a scegliere gli effettivi 12 partecipanti della seconda edizione dell'Unscripted Academy.