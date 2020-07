Universal Pictures stringe un accordo con la catena AMC: film in streaming dopo 17 giorni

Universal Pictures e AMC Theatres hanno stretto un accordo che permetterà di proporre i film anche in streaming entro tre settimane dal debutto nelle sale.

Le nuove tempistiche modificheranno radicalmente l'approccio alla distribuzione e al marketing e bisognerà attendere per scoprire se altre società seguiranno la stessa strada.

Secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di AMC, i proventi delle visioni in streaming saranno condivisi con la catena, potendo quindi contare su una percentuale del noleggio in digitale. Universal potrà proporre i titoli solo sul circuito on demand che provede la visione a pagamento, intorno a 20 dollari.

L'accordo prevede infatti che i film possono debuttare su piattaforme più economiche dopo tre mesi dal debutto nelle sale cinematografiche.

Universal potrà quindi proporre i propri film di punta, come quelli di franchise come Jurassic World e Fast & Furious, in modi diversi quasi in contemporanea, modificando inoltre le proprie strategie legate alla distribuzione tenendo conto dei risultati ottenuti ai box office.

Donna Langley, a capo di Universal Filmed Entertainment Group, ha dichiarato: "L'esperienza cinematografica rimane centrale per il nostro business. Questa collaborazione è motivata dal nostro desiderio di assicurare un futuro all'ecosistema della distribuzione cinematografica e di andare incontro alle richieste dei consumatori in modo flessibile e con varie opzioni".