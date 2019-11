Unieuro Black Friday: nel volantino, DAZN in offerta - 6 mesi di calcio in streaming a 39,99€

Nel volantino Unieuro dedicato al Black Friday 2019 ci sono sei mesi di calcio in streaming su DAZN in offerta: 39,99€ invece di 59,99 euro.

Da oggi 22 novembre fino a domenica 8 dicembre 2019 Unieuro partecipa al Black Friday proponendo DAZN in offerta: nel volantino si legge infatti una interessante offerta per gli appassionati di sport, i quali potranno guardare sei mesi di partite in streaming a 39,99€ invece di 59,99 euro.

La promozione è disponibile solo nei negozi fisici Unieuro, all'interno dei quali si potrà appunto acquistare un pacchetto scontato che garantisce sei medi di visione di partite di calcio in streaming in DAZN a 20 euro in meno, dal momento in cui l'utente riscatta il codice. A tal proposito, il codice che si trova nella card prepagata dovrà essere riscattato tramite la pagina ufficiale del servizio , accedendo con il proprio account o registrandone uno nuovo.

Unieuro non è tuttavia l'unica catena di distribuzione italiana a partecipare al Black Friday 2019 con un'offerta DAZN: anche nei supermercati Esselunga è infatti disponibile fino al 31 dicembre 2019 una carta prepagata DAZN a prezzo ridotto. Nello specifico, acquistandone una da tre mesi (29,99 euro), sei mesi (59,99 euro) o un anno (99,99 euro) sarà possibile ottenere rispettivamente 100, 300 e 500 punti fragola che potranno essere caricati sulla carta Fidaty.