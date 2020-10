Unicorn: Warriors Eternal, Genndy Tartakovsky al lavoro sulla serie per HBO Max e Cartoon Network

Genndy Tartakovsky, creatore e regista di Hotel Transylvania, realizzerà per HBO Max e Cartoon Network la serie animata Unicorn: Warriors Eternal, un progetto ispirato ai miti e alle leggende di varie parti del mondo.

Il progetto sarà dedicato a un pubblico composto da tutta la famiglia, come annunciato da Tom Ascheim, presidente di Warner Bros Global Kids, Young Adults and Classics.

Unicorn: Warriors Eternal avrà al centro un team composto da eroi antichi che collaborano per proteggere il mondo da una forza malvagia e inaspettata. Gli eroi, in origine unicorni, si risvegliano nel corpo di alcuni teenager, privi dei ricordi e con poteri indeboliti. I protagonisti dovranno quindi affrontare gli alti e bassi della vita dei teenager mentre cercano di proteggere il mondo.

Genndy Tartakovsky ha dichiarato: "Venticinque anni fa Dexter's Laboratory è stata la prima serie originale di Cartoon Network. Ha lanciato un rapporto creativo incredibile che ha continuato a prosperare nel corso degli anni. Oggi sono così orgoglioso e onorato nel poter creare una serie animata per HBO Max e Cartoon Network, e iniziare un nuovo rapporto portando avanti una narrazione coraggiosa e originale. Unicorn: Warriors Eternal sarà incredibilmente fantastica e non vedo l'ora che le persone la vedano".

Hotel Transylvania tornerà con un quarto capitolo della storia e alla regia ci saranno Jennifer Kluska e Derek Drymon e il progetto dovrebbe debuttare nelle sale americane il 6 agosto 2021.

Genndy Tartakovsky, che ha creato la serie, firmerà la sceneggiatura e la produzione in collaborazione con Michelle Murdocca. Alice Dewey Goldstone farà inoltre parte del team di produttori.