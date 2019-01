Undying Love: David Leitch alla regia del film tratto dalla graphic novel

David Leitch, già regista di Deadpool 2 e Atomic Blonde, sarà impegnato dietro la macchina da presa in occasione dell'adattamento per il grande schermo della graphic novel Undying Love che verrà prodotto da Studio 8.

La sceneggiatura sarà firmata da Tommy Wirkola (Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe) e la storia è ambientata nel presente, a Hong Kong, intrecciando folklore cinese e una storia di vampiri ricca di avventure.

Gli autori della storia originale sono Tomm Coker e Daniel Freedman, mentre tra i produttori del lungometraggio ci sono anche Kelly McCormick, Stephen L'Heureux e Jeff Robinov.

Leitch, attualmente, è impegnato nella produzione di Hobbs and Shaw, lo spinoff di Fast & Furious che ha come protagonisti Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba.

Al centro della trama ci saranno l'agente Luke Hobbs e l'assassino Deckhard Shaw. La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Chris Morgan.