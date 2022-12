Una storia: Federico Buffa incontra Luciano Ligabue, ecco quando esce lo speciale su Sky

Un regalo di Natale anticipato per gli appassionati di sport, ma soprattutto, di musica. In anteprima su Sky Sport, un'anticipazione (per l'occasione, a tema calcistico) dell'incontro/evento di Federico Buffa con Luciano Ligabue. In onda oggi su Sky Sport 24 e nei prossimi giorni su Sky Sport, e nella versione integrale di "Una storia", dal 19 dicembre su Sky Arte, Sky Documentaries, Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile on demand.

"La storia di un giovane medio padano, cresciuto nell'entusiasmante e complicata Italia degli anni '60-'70, attratto da chitarre e sonorità anglo-americane, divenuto cantante o "rocker", almeno così gli dicono...": Federico Buffa introduce così Luciano Ligabue, nella lunga conversazione sul palco di casa del Teatro di Correggio, per conoscere - anche fuori dal palco - uno degli artisti italiani contemporanei di maggior successo, che da ragazzo sognava di fare il calciatore. "Un gran piacere fare una bella chiacchierata con Buffa", il commento del cantante emiliano. Un'occasione per rivivere molti dei momenti chiave della sua storia personale e artistica.

Un'anticipazione a tema calcistico della lunga intervista di Federico Buffa andrà in onda oggi su Sky Sport 24 a mezzanotte e nei prossimi giorni su Sky Sport Uno (il 16 dicembre alle 23.15, il 17 dicembre alle 18.45 e 21.45 e il 18 dicembre alle 20.45). Il titolo del programma, "Una storia" - prodotto da Sky Sport in collaborazione con Action Agency s.r.l. - prende spunto dal titolo dell'autobiografia di Ligabue (Mondadori) attualmente in libreria. Fatti, pensieri, racconti, incontri in musica e non solo, che ritroveremo nella versione integrale della conversazione con Federico Buffa, il 19 dicembre su Sky Arte alle ore 20. Su Sky Documentaries il 21 dicembre alle 14.30, il 23 alle ore 14 e il 24 dicembre alle 12.45. Su Sky Uno mercoledì 21 dicembre alle 16.20. Sempre dal 19 dicembre, disponibile on demand.

Una storia: Federico Buffa incontra Luciano Ligabue

