Una star di Downton Abbey si aggiunge al cast della prossima serie tratta dai libri di Anne Rice

Una star di Downton Abbey è entrata a far parte della prossima serie AMC, The Talamasca, che espanderà l'Immortal Universe tratto dai libri di Anna Rice.

La star di Downton Abbey, Elizabeth McGovern è entrata a far parte della prossima serie AMC The Talamasca, come ha riportato Variety in esclusiva.

The Talamasca è la terza serie del cosiddetto Immortal Universe di Anne Rice di AMC, insieme a Intervista col vampiro e Mayfair Witches. McGovern si aggiunge ai membri del cast già annunciati Nicholas Denton e William Fichtner.

Di cosa parla la prossima serie?

Talamasca è un gruppo segreto presente in diversi romanzi della Rice. Il titolo ufficiale della serie afferma che "si concentrerà sugli uomini e le donne responsabili di rintracciare e contenere le streghe, i vampiri e le altre creature sparse per il mondo".

Downton Abbey II - Una nuova Era: Elizabeth McGovern in una scena del film

La McGovern avrà il ruolo principale di Helen, descritta come "un'esperta veterana del Talamasca e leader della sua Motherhouse di New York. Da tempo sospetta che la Motherhouse di Londra sia caduta sotto l'influenza di elementi traditori, e una morte misteriosa la spinge a reclutare Guy Anatole (Denton), che diventerà il suo protetto".

La McGovern ha ricevuto una nomination all'Oscar nel 1982 per il film Ragtime. Ha recitato anche in film come C'era una volta in America e The Wife. La McGovern è nota anche per il suo lavoro nella serie drammatica britannica di successo Downton Abbey, per la quale ha ottenuto una nomination agli Emmy nel 2011. Da allora è apparsa nei due film successivi a Downton Abbey del 2019 e del 2022.

The Talamasca è stata annunciata per la prima volta come serie in fase di sviluppo da AMC nel 2023, mentre il distributore dello show ha formalmente dato il via libera allo show nel giugno 2024. AMC ha ordinato sei episodi e la serie entrerà in produzione a Manchester, in Inghilterra, il mese prossimo. Il debutto è previsto per il 2025 su AMC e AMC+.

John Lee Hancock e Mark Lafferty sono produttori esecutivi e co-showrunner di The Talamasca, mentre Hancock sarà anche regista. Mark Johnson è anche produttore esecutivo nell'ambito del suo accordo globale con AMC Studios, attraverso il quale supervisiona tutti gli show dell'Universo dell'Immortale di Anne Rice.