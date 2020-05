Una settimana da Dio, stasera su Nove il film con Jim Carrey e Jennifer Aniston

Una settimana da Dio va in onda stasera su Nove alle 21:35, il film giusto per una serata all'insegna del buonumore con protagonisti l'eclettico Jim Carrey, Jennifer Aniston e "l'onnipotente" Morgan Freeman.

Bruce (Jim Carrey), il protagonista del film, è un reporter televisivo di discreto successo ed ha una fidanzata che lo ama, ma nonostante questo non fa altro che lamentarsi del mondo intero e del suo creatore. Dio (Morgan Freeman) decide allora di donargli tutti i suoi poteri per un periodo limitato allo scopo di dimostrargli quanto sia difficile governare il mondo.

Al fianco di dei tre protagonisti Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman, troviamo Steve Carell, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter e Nora Dunn. Il film è stato diretto da Tom Shadyac.

Un errore banale creò non pochi problemi ai produttori e ad altri malcapitati. Il numero di telefono usato da Dio era intestato a una chiesa californiana, una chiesa in Georgia, al cellulare di un pastore del Wisconsin e a un utente inglese. Tutti furono subissati di telefonate e minacciarono di fare causa alla produzione che nella versione Home Video usò un numero inesistente.

Uscito nelle sale statunitensi il 23 maggio del 2003, il film fu accolto con molte riserve dalla comunità islamica mondiale. Una settimana da Dio fu bandito in Egitto e subito dopo lo stesso destino gli toccò in Malaysia. Secondo alcuni ambienti islamici, non era ammissibile che il film rappresentasse la figura di Dio come un uomo comune. La Malaysia infine decise di proiettarlo nelle sale vietandolo ai minori di 18 anni. Nel 2007 fu realizzato lo spin-off, Un'impresa da Dio, con Morgan Freeman che tornò a interpretare Dio.