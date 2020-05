Una settimana da Dio: Jennifer Aniston ritrova una "star" di Friends nel film

Durante le riprese di Una settimana da Dio, Jennifer Aniston ha rincontrato Katie, la scimmia denominata Marcel sul set di Friends, una delle serie televisive più amate di tutti i tempi. La scimmia, usata nella scena del vicolo, è la stessa che compare in Outbreak ed in What Did Jack Do?, un cortometraggio del 2017 scritto, diretto, interpretato e montato da David Lynch.

Durante la scena del vicolo in Una settimana da Dio un gangster minaccia il personaggio interpretato da Jim Carrey dicendogli: "Diciamo che il giorno in cui una scimmia mi uscirà dal culo avrai le nostre scuse." Al che Bruce Nolan risponde: "Che coincidenza, perché succederà... proprio oggi!"

Matt LeBlanc, il celebre interprete di Joey di Friends, ha recentemente rivelato che sul set la scimmia Katie non piaceva soltanto a David Schwimmer. "A me piaceva un sacco la scimmia!" ha dichiarato LeBlanc intervistato da Jimmy Kimmel, "Mi piacciono gli animali in generale e la scimmia era davvero fantastica. A Schwimmer? A lui non piaceva perché era costretto a lavorarci molto spesso ed era solito dire: 'Di nuovo con la scimmia?' Ma io ci andavo proprio d'accordo."

Una settimana da Dio è uscito nelle sale statunitensi il 23 maggio 2003 e in italia il 30 maggio dello stesso anno. È stato bandito in Egitto e, inizialmente, anche in Malaysia a causa delle pressioni da parte dagli ambienti islamici che non apprezzarono affatto la trasposizione su pellicola della figura di Dio, rappresentato come un uomo comune.