Una poltrona per due: stasera su Italia 1 torna un classico della vigilia di Natale

Una poltrona per due torna stasera su Italia 1 alle 21:30 per allietare, ancora una volta, anche questa vigilia di Natale, confermando ormai il suo status di classico delle feste moderno.

Commedia cult diretta nel 1983 da John Landis, Una poltrona per due ha per protagonisti due potenti magnati dell'economia che per scommessa - in seguito ad un episodio del tutto fortuito - sostituiscono il loro nipote, Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd), un giovane manager rampante, con Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), uno scaltro senzatetto di colore che, con sorpresa di tutti, dimostra di sapersela cavare nei giochi della finanza, mentre chi ha la peggio è il giovane yuppie.

Una poltrona per due: 5 curiosità sul film di Natale

Non soltanto le due star: a completare il cast del film anche Jamie Lee Curtis nel ruolo della prostituta Ophelia, osteggiata dai produttori ma fortemente voluta da John Landis. Accanto a lei anche James Belushi e - in un piccolissimo ruolo - Giancarlo Esposito, la futura star di Better Call Saul.

Una poltrona per due, nominato nel 1984 addirittura ai Golden Globe e ai premi Oscar, fa parte del palinsesto delle feste natalizie di Mediaset ormai dal 1997 e, tranne rari casi, è sempre stato trasmesso nella sera del 24 dicembre.