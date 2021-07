Una pezza di Lundini stasera e domani su Rai2 per il finale di stagione: Maccio Capatonda tra gli ospiti

Una pezza di Lundini festeggia il finale di stagione con un doppio appuntamento: il programma "inadeguato" andrà in onda eccezionalmente stasera e domani su Rai2, alle 22:55 in questo 19 luglio, un po' più tardi - alle 23:10 - nella solita collocazione del martedì.

La puntata di stasera, come sempre condotta da Valerio Lundini, avrà come ospite Maccio Capatonda. Domani invece l'effettivo gran finale di stagione: ultima occasione per immergersi nella dimensione a volte disturbante e surreale che ha reso questo programma unico nel panorama televisivo.

In studio come sempre Emanuela Fanelli e la band dei Vazzanikki.

Una pezza di Lundini, prodotto da Rai2 con la collaborazione di Stand By me, è un programma di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini.

Rivelatosi uno dei maggiori successi di stagione della RAI, e non solo per il secondo canale TV ma anche per la piattaforma streaming RaiPlay, a sorpresa lo show comico non è stato inserito nei palinsesti della prossima stagione ma il motivo potrebbe essere semplicemente da ricercarsi nella conclusione "tardiva", che farebbe dunque slittare l'inizio delle nuove puntate probabilmente alla fine del 2021.