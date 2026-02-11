Una nuova vita stasera su Canale 5: nella terza puntata Vittoria scopre il cadavere di una donna

Stasera su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con Una nuova vita, la fiction che vede Anna Valle alle prese con uno dei suoi personaggi più complessi.

Vittoria Greco è infatti una donna finita in carcere da innocente e tornata a casa da persona libera, anni dopo, con il solo scopo di scoprire la verità sulla morte del marito per riprendere in mano la propria vita.

La terza puntata, che è anche la penultima per questa miniserie, la condurrà vicinissima alla soluzione dell'enigma, ma sfortunatamente metterà nei guai anche suo figlio Matteo, ormai pedina nelle mani della famiglia paterna.

Una nuova vita: la trama della puntata in onda mercoledì 11 febbraio

Al termine della scorsa puntata, Vittoria ha scoperto di aver commesso un colossale errore su Asia. La ragazza non è l'assassina di Leonardo. Come Marco le ha rivelato, il suo ex marito altri non era che il padre biologico della ragazza.

Questo non vuol dire soltanto che Vittoria dovrà scusarsi con Marco e con Asia, ma anche che la sua ricerca della verità è più aperta che mai. C'è un punto però da cui ripartire: se la ragazza è innocente ed è infatti stata scarcerata, chi ha nascosto l'arma del delitto tra le sue cose?

Un aiuto inaspettato in questa direzione arriva da Diego, che chiede a Vittoria di incontrarsi di nascosto e le rivela di essere stato proprio lui a incastrare Asia. Non è però lui il colpevole della morte di Leonardo! E Vittoria non ha motivo per non credere alle sue parole.

Purtroppo il loro incontro non resta così privato: Barbara li ha filmati di nascosto e ha postato tutto sui social, riaccendendo così il chiacchiericcio rispetto a una loro relazione.

Matteo apre involontariamente una pista pericolosa

Il figlio di Vittoria è in crisi dopo aver accettato l'adozione da parte degli zii. Mentre guida ubriaco, rischia di investire Firas, operaio di Umberto. Spaventato, chiama immediatamente sua madre, che lo aiuta a rianimare il giovane. Firas però è stato in realtà avvelenato dal piombo che è presente nel cantiere di Umberto. Esattamente il luogo in cui si era recato per distruggere un misterioso sacco.

Vittoria e Matteo si mettono così alla ricerca di quell'oggetto che potrebbe essere la chiave per la risoluzione del caso. Quando lo ritrovano, nella grotta, scoprono con orrore che contiene lo scheletro di una donna.

Le analisi della polizia confermano che si tratta dei resti di Maria Chiesa, figlia maggiore di Raul, scomparsa ormai da diversi anni, proprio la stessa donna che era stata accusata di aver dato fuoco all'albergo dei Moser.

Quando Umberto viene arrestato con l'accusa di aver ucciso Maria Chiesa, Vittoria non può non pensare che potrebbe essere stato proprio lui a uccidere anche Leonardo.

Quante sono le puntate di Una nuova vita?

Anna Valle in una scena della prima puntata

Una nuova vita è composta da quattro puntate totali, pertanto il gran finale, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda il 18 febbraio, una settimana prima di Sanremo 2026.

La fiction andrà in onda ogni mercoledì sera su Canale 5 in prima serata, ma sarà naturalmente visibile gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea che on demand.

Al momento non è chiaro se quella di Vittoria Greco sarà una storia autoconclusiva oppure se ci sarà la possibilità di rivedere i personaggi per altre stagioni.