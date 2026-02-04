Una nuova vita con Anna Valle torna stasera su Canale 5: anticipazioni della seconda puntata

Dopo il buon esordio della scorsa settimana (quasi 3 milioni di spettatori), Una nuova vita, la fiction con Anna Valle e Daniele Pecci, torna stasera su Canale 5, al termine de La ruota della fortuna, con la seconda puntata.

Una nuova vita: cosa è successo nella prima puntata

Anna Valle è la protagonista di Una nuova vita nei panni di Vittoria Greco

Dopo 8 anni di carcere, Vittoria torna a vivere nel suo paese di montagna, dove, grazie alla specializzazione in medicina generale presa nel periodo di ingiusta detenzione, può ora sostituire il medico di zona e abitare nel suo alloggio.

Purtroppo i suoi concittadini la disprezzano, ancora convinti che sia stata lei a uccidere il marito Leonardo perchè innamorata di un altro uomo.

Vittoria vuole proteggere la fiducia di suo figlio Matteo e dimostrare la propria innocenza. Indagando da sola, scopre movimenti sospetti di Leonardo, tra soldi consegnati al patriarca della famiglia rivale e possibili tradimenti. Con l'aiuto di Marco e alcune nuove prove (un moschettone sul luogo del delitto e il libro contabile di Leonardo) cerca di ricostruire la verità, mentre i cognati premono per concludere rapidamente l'adozione di Matteo.

Una svolta inattesa nelle anticipazioni della seconda puntata

Le difficoltà per Vittoria aumentano di giorno in giorno: non soltanto i compaesani boicottano il suo studio medico, ma la famiglia Moser sta provando con ogni mezzo a toglierle la custodia di Matteo. Il bambino, dal canto suo, è convinto che sua madre sia colpevole, così prende le parti degli zii paterni.

Vittoria però è decisa a non mollare, e può contare sul sostegno di Marco.

Daniele Pecci è l'avvocato Marco Premoli, che scoprirà di avere in comuna con Vittoria molto più di quanto creda

Qualcosa però anche nel loro rapporto di reciproca stima e fiducia sta per cambiare: qualcosa che Vittoria ha scoperto sulla morte del marito spinge anche le forze dell'ordine a riaprire le indagini. Che ora sembrano concentrarsi su Asia, la figlia di Premoli. Marco è quindi costretto a lasciare la difesa di Vittoria per dedicarsi completamente ad Asia. La Greco è spiazzata: chi avrebbe mai immaginato, all'inizio della loro conoscenza, che si sarebbero trovati ai lati opposti della barricata?

Quante sono le puntate di Una nuova vita?

Anna Valle in una scena della prima puntata

Una nuova vita è composta da quattro puntate totali, pertanto il gran finale, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda il 18 febbraio, una settimana prima di Sanremo 2026.

La fiction andrà in onda ogni mercoledì sera su Canale 5 in prima serata, ma sarà naturalmente visibile gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea che on demand.

Al momento non è chiaro se quella di Vittoria Greco sarà una storia autoconclusiva oppure se ci sarà la possibilità di rivedere i personaggi per altre stagioni.