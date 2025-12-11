Una Nessuna e Centomila, scaletta e ospiti del concerto in onda stasera su Canale 5

L'evento musicale e di sensibilizzazione Una Nessuna Centomila va in onda oggi, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, subito dopo la fine de La ruota della fortuna. Si tratta della registrazione della terza edizione del grande concerto tenutosi il 25 settembre 2025 a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Per la prima volta l'evento, condotto quest'anno da Fiorella Mannoia e Amadeus, approda nel Sud Italia, e l'intero ricavato è dedicato al sostegno dei Centri Antiviolenza in Italia.

Cosa è Una Nessuna Centomila

Una Nessuna Centomila è un progetto di beneficenza nato per contrastare la violenza sulle donne e per offrire un aiuto concreto ai Centri Antiviolenza e alle case rifugio. L'evento, promosso e voluto fortemente da artiste come Fiorella Mannoia e Giuliano Sangiorgi, unisce la forza della musica e dello spettacolo a un messaggio cruciale di solidarietà e cambiamento culturale. L'edizione 2025 ha già raccolto 700.000 euro, che saranno distribuiti a 10 associazioni impegnate nella lotta alla violenza in diverse regioni italiane (Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Oltre ai cantanti sul palco saliranno anche Veronica Gentili e Anna Foglietta. La conduttrice de Le Iene e de L'Isola dei famosi racconterà verità crudi sulla violenza in Italia, supportata dai numeri che sottolineano la gravità di questa emergenza. La Foglietta sulle note di Bambini di Paola Turci farà un appello contro l'indifferenza.

La scaletta di questa sera 11 dicembre

Emma & Gigi D'Alessio

Fiorella Mannoia - Il peso del coraggio

Emma & Gigi D'Alessio - Cu' mme

Paola Turci & Malika Ayane - Futura

Fiorella Mannoia & Francesco Gabbani - Che sia benedetta

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

Noemi, Emma, Rkomi - Sono solo parole

Gigi D'Alessio & Noemi - Non dirgli mai

Gaia & Fiorella Mannoia - La voglia, la pazzia

Elisa & Brunori Sas - Anche fragile

Elisa - Gli ostacoli del cuore

Ariete & Francesca Michielin - L'ultima notte

Malika Ayane & Ermal Meta - Ricomincio da qui

Rkomi - Il ritmo delle cose

BigMama & Gaia - Fa strano (Lady Marmalade)

Paola Turci & Anna Foglietta - Bambini

Francesco Gabbani & Noemi - Un sorriso dentro al pianto

Gaia - Chiamo io chiami tu

Ermal Meta & BigMama - Male più non fare

Coez - Qualcosa di grande

Fiorella Mannoia & Paola Turci - Bocca di rosa

Gigi D'Alessio - Filumé

Brunori Sas & Fiorella Mannoia - Canzone contro la paura

Annalisa - Maschio - Piazza San Marco - Bellissima

Elodie - Vertigine

Coez & Annalisa - La musica non c'è

Elodie & Elisa - Together

Rose Villain - Trasparente

Rose Villain & Annalisa - Eva + Eva

Dove vedere Una Nessuna Centomila in tv e in streaming

Il grande concerto di Piazza Plebiscito andrà in onda stasera giovedì 11 dicembre su Canale 5. Una Nessuna Centomila sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere le performance dei numerosi artisti che si esibiranno stasera a solo e in duetto.