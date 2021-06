Una folle passione, Jennifer Lawrence: "Le scene di sesso con Bradley Cooper? Indicavo e ridevo"

Durante un'intervista di Entertainment Tonight Jennifer Lawrence ha parlato di Una folle passione, pellicola del 2014 diretta da Susanne Bier, e di come è stato girare le scene di sesso con Bradley Cooper dopo aver già lavorato con l'attore sul set de Il lato positivo - Silver Linings Playbook.

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper neosposi innamorati in una scena di 'Una folle passione'

Cooper ha esordito dichiarando: "Ci siamo divertiti veramente un mondo, abbiamo avuto la possibilità di filmare alcune sequenze del film a Praga e di fare cose affascinanti come andare a cavallo. Devo dire che è stato un cambiamento repentino da Il lato positivo ma ce la spassiamo sempre quando recitiamo assieme."

In seguito il giornalista ha chiesto alle due star: "Girare scene di sesso come quelle presenti in questo film è più facile se si conosce bene l'altra persona come nel vostro caso?" al che la Lawrence ha risposto: "Credo che ci si senta più a proprio agio se si conosce l'altra persona, anche se le scene di sesso sono sempre molto strane, con Bradley io indicavo e ridevo."

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper travolti da 'Una folle passione'

Su Rotten Tomatoes Una folle passione ha un punteggio del 16% basato su 110 recensioni con una valutazione media di 4,28/10. Il consenso critico del sito web afferma: "Nella pellicola sono presenti dei talenti del cinema semplicemente impressionanti e, di conseguenza, lo spettatore non può fare altro che chiedersi come sia andato tutto storto."