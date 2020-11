Una famiglia, infinite emozioni: Disney lancia la sua campagna benefica natalizia con un emozionante corto

Una famiglia, infinite emozioni è la nuova campagna di Natale targata Disney che, attraverso un cortometraggio della durata di tre minuti, racconta il modo in cui le tradizioni familiari delle feste uniscono una nonna e sua nipote.

Nel video si racconta la storia di Lola che, negli anni '40, riceve in dono dal padre un peluche di Topolino con cui la bambina trascorre la sua infanzia e, molti anni dopo, avrà un ruolo nel suo legame con la nipote e sarà una fonte di ispirazione per una sorpresa che avverrà la mattina di Natale.

La storia raccontata nel cortometraggio animato è accompagnata dalla voce Griff, candidata al premio Ivor Novello Rising Star, che interpreta il brano musicale Love Is A Compass, scritto da PARKWILD. La canzone è disponibile per la vendita e ogni download effettuato fino al 31 dicembre 2020 permetterà di versare l 100% del ricavato a Make-A-Wish con cui la società collabora ormai da 40 anni sostenendo l'obiettivo di essere accanto ed esaudire i desideri di bambini che lottano contro grandi malattie, permettendo così ai giovanissimi e alle loro famiglie di vivere delle esperienze uniche.

Il corto è stato sviluppato e prodotto dal team creativo di Disney EMEA, guidato da Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in collaborazione con Flux Animation Studios.

I fan della Disney potranno aderire alla campagna Una famiglia, infinite emozioni acquistando il peluche di Natale Topolino Vintage in edizione limitata nei Disney Store italiani e sul sito ShopDisney.it. Per ogni peluche venduto, nel periodo compreso tra il 9 novembre e il 29 aprile 2021 in cui si celebra il World Wish Day, verrà devoluto il 25% del prezzo (IVA esclusa) all'organizzazione Make-A-Wish. I bambini organizzati dalla fondazione riceveranno inoltre il peluche in attesa di veder realizzati i propri desideri a tema Disney.

Tasia Filippatos, SVP Disney EMEA ha affermato: "Il Natale è un momento per donare e per ricevere. Siamo felici di lanciare questa campagna per le festività supportando il nostro partner benefico di lunga data Make-A-Wish. Il nostro obiettivo era di raccontare una storia universale che ispira attraverso i temi della famiglia, dell'amore e delle speciali tradizioni delle feste. Ci auguriamo che i fan Disney apprezzino il cortometraggio".

Luciano Manzo, Presidente e CEO di Make-A-Wish International ha affermato: "I nostri 40 anni di partnership con Disney hanno già aiutato a realizzare tantissimi desideri per i bambini in tutto il mondo e siamo davvero entusiasti di far parte di questa campagna di Natale. Il periodo delle feste è un momento molto significativo per moltissime famiglie per celebrare ricordi speciali, ed è meraviglioso avere l'opportunità di esaudire ancora più desideri speciali con il sostegno di Disney. Speriamo che il pubblico ami il cortometraggio e si lasci emozionare".