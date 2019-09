Una cabina per due: il reality di Patrizia Pellegrino stasera su Marcopolo!

Patrizia Pellegrino conduce Una cabina per due, il nuovo reality show in onda stasera su Marcopolo per il lancio della startup Trip to Share.

Stasera su Marcopolo inizia Una cabina per due, il nuovo reality show di Patrizia Pellegrino a tema viaggi: 6 coppie formate da persone che non si conoscono condivideranno per una settimana una cabina su una nave da crociera nel Mediterraneo.

Il programma, in onda alle 21.15, nasce in occasione del lancio di TripToShare, il sito che mette in contatto i viaggiatori solitari che vogliono condividere le spese e trovare nuovi amici. I 12 concorrenti salperanno da Genova per poi fare tappa a Marsiglia, Palma di Maiorca, Ibiza, Napoli e Livorno. Al momento della partenza non si sono mai visti prima e accetteranno di condividere una cabina con un'altra persona dello stesso sesso o di quello opposto.

Avranno l'opportunità di vivere una vacanza da sogno in una location esclusiva, tra serate in discoteca, vasche idromassaggio, cocktail a bordo piscina e canti al karaoke. Giorno dopo giorno approfondiranno la loro conoscenza in un viaggio non solo fisico ma anche alla scoperta delle proprie emozioni. Risate, lacrime, silenzi, confessioni e tanta voglia di mettersi in gioco: Patrizia Pellegrino li seguirà per tutta la vacanza, aiutandoli a interpretare i loro sentimenti grazie anche alla presenza a bordo di un immancabile confessionale.

Fino all'ultimo giorno, in cui i protagonisti sceglieranno se scendere dalla nave da amici, da innamorati, oppure da soli. Ogni puntata sarà dedicata ad una tappa diversa del viaggio, che guiderà gli spettatori attraverso alcune tra le località più suggestive del Mediterraneo, ma li farà anche appassionare alle vicende dei protagonisti. Di settimana in settimana saranno immersi in un'ambientazione sempre diversa, alla scoperta di monumenti e mercati locali e allo stesso tempo saranno sempre più curiosi di scoprire se tra i protagonisti nascerà un'amicizia o chissà, una storia d'amore.

Ideazione e produzione della trasmissione nascono dall'iniziativa di www.triptoshare.it, la nuova startup che permette ai propri utenti di condividere crociere, alberghi, viaggi e villaggi vacanze con una o più persone per dividere le spese e fare nuove conoscenze. Per farlo basta pubblicare il proprio viaggio sul sito e selezionare la modalità di condivisione che si preferisce: condivisione delle spese, gratis, o l'opzione "paga per tutti e due", che permette di offrire il viaggio anche al proprio sconosciuto compagno d'avventura. Ogni utente può inoltre specificare le proprie preferenze per cercare il compagno di viaggio ideale o potrà invitare degli amici e gli utenti della community.

Il sito offre tra l'altro anche la funzione Mystery Trip con cui gli utenti possono viaggiare a prezzi super scontati insieme a sconosciuti, affidandosi alla piattaforma. Proprio come accade in "Una cabina per due", il profilo della persona che condividerà il viaggio verrà svelato poco prima della partenza e comunque sempre selezionato accontentando le preferenze indicate durante la registrazione.