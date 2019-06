Un Totò al Giorno: l'ultimo appuntamento presenta Totò all'inferno!

Ultimo incontro per la rassegna Un Totò al giorno: stavolta si parlerà di Totò all'inferno, datato 1995, con diverse guest star.

Riscoprire film noti e meno noti di Totò e rivendicarne l'attualità, anche per le generazioni cresciute con tablet e smartphone. Questo è uno degli obbiettivi di Un Totò al giorno, un ciclo di incontri mensili tra novembre 2018 e giugno 2019 promossi dal blog omonimo di Giuseppe Cozzolino, in sinergia con la libreria Mondadori Rione Alto di Fabio Rocco, per rievocare le più celebri pellicole interpretate dal Principe della Risata.

Un'occasione più unica che rara per rivedere celebri sketch ed ascoltare aneddoti, dietro le quinte, testimonianze di celebri addetti ai lavori (critici, attori, registi) sulle strepitose performance di Antonio De Curtis in arte Totò. L'ultimo appuntamento di questa edizione si terrà giovedì 20 giugno alle 17.30 e si chiuderà col botto con un ospite eccezionale e con il film più "dantesco" del Principe della Risata: Totò all'inferno (1955) di Camillo Mastrocinque.

Totò e Fabrizi in Guardie e ladri

Guest star dell'evento, moderato da Giuseppe Cozzolino, sarà l'attore cine-teatrale e pittore Franco GIovanni Javarone (Giallo Napoletano, Pinocchio) che reciterà anche brani di Eduardo, Viviani, Alighieri. Oltre al suo contributo, la serata si avvarrà della partecipazione del critico cinematografico A.S. Chianese e dello spazio Omaggio al Principe a cura dell'attore Francesco Mariconda (che reciterà la poesia A cuscienza di Antonio De Curtis).

A chiusura dell'incontro la rubrica Cuoco che Bella Parola, dedicata alla passione del Principe per la buona tavola tra cinema e vita reale, a cura dell'enogastronomo Gabriele Cimmino, con un focus sul peperoncino, alimento estremamente apprezzato nella cucina meridionale.