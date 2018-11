Un Totò al giorno: ecco gli eventi dedicati al Principe della Risata!

Riscoprire film noti e meno noti di Totò e rivendicarne l'attualità, anche per le generazioni cresciute con tablet e smartphone. Questo uno degli obbiettivi di Un Totò al giorno, il ciclo di incontri mensili - da novembre 2018 a giugno 2019 dalle 17 alle 19 - promossi dal blog Un Totò al Giorno di Giuseppe Cozzolino, in sinergia con la Libreria Mondadori Rione Alto (Via Onofrio Fragnito 64) di Fabio Rocco, per rievocare le più celebri pellicole interpretate dal Principe della Risata.

Un'occasione più unica che rara per rivedere celebri sketch ed ascoltare aneddoti, dietro le quinte, testimonianze di celebri addetti ai lavori (critici, attori, registi) sulle strepitose performance di Antonio De Curtis in arte Totò. Il primo appuntamento sarà dedicato a Miseria e nobiltà, capolavoro di Mario Mattoli tratto dalla celebre opera di Eduardo Scarpetta. Ospiti dell'Evento, moderato da Giuseppe Cozzolino, Elena Anticoli De Curtis, scrittrice e nipote del grande Totò, e Valerio Caprara, critico e storico del cinema.

Oltre al prezioso contributo dei due ospiti, la serata si avvarrà dello spazio Omaggio al Principe a cura dell'attore e imitatore - sia in trasmissioni RAI che Mediaset - Marcantonio Scaramuzza (che nel primo appuntamento reciterà il classico A Livella) e delle opere dell'Artista Wladyslawa Jankowska - già presentata da Maurizio Costanzo nella trasmissione Buona Domenica -, che esporrà una serie di dipinti dedicati al Principe della Risata. A chiusura dell'incontro la rubrica Cuoco che Bella Parola, dedicata alla passione del Principe per la buona tavola tra cinema e vita reale, con degustazioni a cura dell'enogastronomo Gabriele Cimmino.

Fra gli ospiti degli incontri successivi Giacomo Rizzo e Ernesto Mahieux, mentre tra i film di cui si parlerà spiccano Totò, Peppino e la... malafemmina, Totò, Peppino e... la dolce vita, Totò a colori e altri ancora.