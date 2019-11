Un Totò al giorno 2019: ecco i nuovi appuntamenti a Napoli!

Torna il ciclo di incontri mensili di Un Totò al giorno per una seconda stagione, da novembre 2019 a giugno 2020, dalle 18 alle 20, promossi dal blog omonimo di Giuseppe Cozzolino, in sinergia con la Libreria Mondadori Rione Alto (via Onofrio Fragnito 64) di Fabio Rocco, per rievocare le più celebri pellicole interpretate dal Principe della risata.

Un'occasione più unica che rara per rivedere celebri sketch ed ascoltare aneddoti, dietro le quinte, testimonianze di celebri addetti ai lavori (critici, attori, registi) sulle strepitose performance di Antonio De Curtis in arte Totò. Il primo appuntamento sarà dedicato a Totò contro i quattro, strepitosa parodia "crime" di Steno con in cui il Principe della risata, nel ruolo del Commissario Sarracino, si confronta con quattro casi da risolvere, e con altrettanti mattatori dello spettacolo italiano (Peppino de Filippo, Aldo Fabrizi, Nino Taranto, Macario).

Ospiti dell'Evento, moderato da Giuseppe Cozzolino: Domenico Livigni e Ciro Borrelli, autori del volume Totò CON i quattro, edito da Apeiron per la Collana "Serie Oro" ideata e diretta dalla giornalista Anita Curci. Oltre al prezioso contributo dei due ospiti, la serata si avvarrà dello spazio Omaggio al Principe a cura dell'artista e interprete totoista Umberto Del Prete (che nel primo appuntamento reciterà il classico "A Livella") e delle letture dell'attore Francesco Mariconda. A chiusura dell'incontro lo spazio Brindisi con Totò, incentrato sulle passioni enogastronomiche del Principe, a cura dell'enologa Alessandra Quarta.