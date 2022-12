Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 26 al 30 dicembre 2022

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 26 al 30 dicembre 2022. La soap ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 26 dicembre

Nei panni di un moderno Scrooge, personaggio indimenticabile de "Il canto di Natale" di Charles Dickens, Cotugno riceverà la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro e si scoprirà un incredibile segreto sulla vita del vigile-barone. Riusciranno i nostri fantasmi a spingere Cotugno a "correggere" la sua indole e a fargli apprezzare lo spirito natalizio?

Martedì 27 dicembre

Nonostante Nunzio e Chiara siano proiettati sul matrimonio e sul futuro insieme, Alice, tornata inaspettatamente a Napoli, sembra sempre più intenzionata a conquistare uno spazio più importante nella vita del ragazzo. Preoccupato per Niko, Renato si confida con Filippo trovando in lui le risposte che forse non sa darsi. Desiderosa di tirare su di morale Bianca, Giulia la porterà in un luogo speciale dove entrambe faranno un incontro che si rivelerà altrettanto speciale.

Mercoledì 28 dicembre

Dopo che Chiara è tornata a Napoli, Nunzio si vede costretto ad arginare Alice. La ragazza però non sembra disposta a farsi da parte. Mentre Antonio trascorre la mattinata col padre, Viola si prepara a fare lezione con Manuel, ma le cose stanno per prendere una piega inaspettata. Incapace di arginare l'invadenza di Salvatore e Bice, Mariella riceverà i saggi consigli di sopravvivenza di Guido.

Giovedì 29 dicembre

Viola, con l'aiuto di Damiano, scoprirà che dietro i malesseri fisici di Rosa e Manuel si cela in realtà un fenomeno molto più diffuso, grave e inquietante. Mentre Nunzio si barcamena con difficoltà tra Chiara e Alice, Mariella tenta, con scarsi risultati, di seguire il consiglio di Guido per non lasciarsi coinvolgere troppo dai problemi sentimentali di Cerruti.

Venerdì 30 dicembre

Tornati dalla settimana bianca, Alberto e Clara notano qualcosa di strano in casa. Viola si confida con Angela sulla vicinanza con Damiano. Nunzio non vorrebbe andare alla festa di Capodanno organizzata da Alice e cercherà in tutti i modi di dissuadere Chiara.