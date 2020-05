Un pomeriggio da mostri: da oggi su Blaze il programma sulle creature leggendarie

Il ciclo Un pomeriggio da mostri, un intero mese dedicato al mondo del brivido, arriva su Blaze da lunedì 11 maggio alle 18.30. (in esclusiva su Sky al canale 124)

Per tutto il mese di maggio, dal lunedì al venerdì, la programmazione del canale 124 di Sky esplora il mondo delle creature leggendarie che hanno popolato il nostro passato e presente. Dal Bigfoot a Frankenstein passando per i giganti, gli esperti di Blaze passeranno in rassegna tutti gli indizi a disposizione e vaglieranno le più recenti prove per cercare di scoprire se queste figure siano davvero esistite o se esistano ancora.

Tra i programmi proposti, sbarca su Blaze la prima visione assoluta d I segreti della palude misteriosa, che si addentrerà nello Stato della Louisiana, dove le morti improvvise degli animali domestici stanno allarmando la popolazione. In questa zona si sono tramandate storie su una creatura bestiale chiamata Rougarou, descritta come una sorta di Bigfoot o di lupo mannaro e che abita la zona del sud della Louisiana, terra di paludi e di cimiteri indiani. Negli ultimi anni sembrano essere aumentate le persone che hanno visto il Rougarou così come è cresciuto il numero di animali uccisi in strane circostanze. Le autorità segnalano anche un ritorno in auge delle tradizionali pratiche voodoo, svolte per allontanare il misterioso pericolo. Nei 6 episodi di Un pomeriggio da mostri, un team di investigatori raccoglierà le testimonianze di chi afferma di aver visto il Rougarou e proverà a dare una spiegazione ad una serie di eventi che sono avvenuti nelle paludi, come un'epidemia di colera o l'apparizione di insolite luci nella notte.

Il Rougarou detto anche Rugaru è una creatura leggendaria appartenente originariamente alle comunità francesi del Canada e sarebbe riconducibile al licantropo.