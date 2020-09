Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Sandro Tromboni

Torna stasera su Rai3, alle 23:45, Un giorno in pretura con la nuova puntata condotta da Roberta Petrelluzzi: riflettori accesi sul processo a Sandro Tromboni.

Stasera su Rai3, alle 23:45, va in onda Un giorno in Pretura, lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, che torna con la seconda delle nove puntate, nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

Nel secondo appuntamento, intitolato Le colpe di Abele, protagonista sarà il processo a Sandro Tromboni per quello che viene ricordato come "l'omicidio di Rozzano". In una famiglia operosa del nord due fratelli lavorano fianco a fianco nella ditta metalmeccanica fondata dal padre. Ma la mattina del 20 marzo 2015, il fratello maggiore Luca viene trovato morto nel capannone dell'azienda. E' stato ucciso con almeno due colpi di pistola, di cui uno alla testa, che fanno pensare ad una vera e propria esecuzione. I sospetti degli inquirenti si concentrano subito su Sandro, il fratello minore, che secondo la tesi accusatoria avrebbe agito mosso dalla gelosia. Ma ancora oggi Sandro grida la sua innocenza.