Un giorno in pretura: stasera su Rai3 l'omicidio di Ciro Esposito e la condanna di Daniele De Santis

Stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della settima puntata l'omicidio di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso nel 2014 dall'ultras della Roma Daniele De Santis.

Maggio 2014, finale di Coppa Italia: a Roma infuriano disordini e scontri tra tifosi della Fiorentina e del Napoli. Ma quello che nessuno si aspetta sono degli spari, che nulla hanno a che fare né con la partita né con la rivalità sportiva. Secondo i giudici del primo grado Daniele De Santis - storico ultras romanista - ha volontariamente aggredito un pullman di tifosi del Napoli, sparando e ferendone a morte uno, il giovane Ciro Esposito, che muore al Policlinico Gemelli dopo 53 giorni.

La Corte d'Assise d'Appello dovrà riprendere in mano un processo dai molti punti oscuri, a partire dal ruolo dell'imputato, che sostiene di essersi solo difeso dall'assalto di una folla inferocita.

Nel 2018 la Suprema Corte ha confermato la condanna a 16 per il De Santis, già ridotta rispetto a quella inizialmente inflitta, di 26 anni.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.