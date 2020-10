Un giorno in pretura, stasera su Rai3 il caso di Nicola Di Paolo

Stasera su Rai3, alle 00:40, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della nuova puntata il caso di Nicola Di Paolo. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna con la sesta delle nove puntate nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

Nicola Di Paolo un manovale di Larino, in provincia di Campobasso, scompare in una notte d'estate. Dell'uomo, dopo quel drammatico 20 luglio 2007, non sembra esserci più traccia: recatosi in una piazza accanto al tribunale intorno alle 22:45, non è mai più tornato a casa.

C'è qualcuno che l'ha visto anche dopo la data della presunta morte? Gli inquirenti si convincono che bisogna cercare tra i segreti di famiglia.

Sul banco degli imputati finiscono la moglie, Anna Vincelli, e il suo amante, Domenico Ciarlitto, entrambi vengono accusati di omicidio e di occultamento del cadavere. Dopo due condanne, però, la Cassazione decide di ripetere il processo. Il tribunale di Salerno sarà l'ultima tappa di un lungo percorso giudiziario che necessita di altro tempo, anche perchè il cadavere di Nicola Di Paolo non è mai stato ritrovato.