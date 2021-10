Un giorno in pretura: stasera su Rai3 la storia di Massimo Galioto

Stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della terza puntata la storia di Massimo Galioto, il senzatetto accusato e poi scagionato per la morte di Beau Solomon nel 2016. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Clochard e sputafuoco, 45 anni, Galioto nel 2019, a 3 anni dall'accaduto, è stato assolto per la morte del giovane americano Beau Solomon, annegato nel fiume Tevere a Roma, per insufficienza di prove.

Oggi però è di nuovo sul banco degli imputati. Questa volta è accusato di avere aggredito e pestato a morte un senzatetto del suo gruppo, Emanuel Stoica, un ragazzo rumeno che girava il mondo in bicicletta. La tragedia è avvenuta in pieno giorno, sotto il centralissimo ponte Sisto di Roma. Nonostante i numerosi testimoni, la difesa sostiene che i fatti siano andati diversamente da come appaiono. Riuscirà Massimo Galioto ad essere ancora una volta assolto?

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.