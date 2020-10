Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il caso Marco Vannini e il processo alla famiglia Ciontoli

Torna stasera su Rai3, alle 23:55, Un giorno in pretura con la nuova puntata dedicata al caso di Marco Vannini e al processo alla famiglia Ciontoli.

Stasera su Rai3, alle 23:55, va in onda Un giorno in Pretura, lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, che torna con la terza delle nove puntate, nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

Nel terzo appuntamento, intitolato Marco Vannini: alla ricerca della verità, protagonista sarà naturalmente il caso di Marco Vannini, il ragazzo morto a Ladispoli la notte fra il 17 e il 18 maggio 2015, e il conseguente processo ad Antonio Ciontoli, ritenuto esecutore materiale dell'omicidio.

Dopo due gradi di giudizio e la Cassazione, il 30 settembre c'è stata la sentenza dell'Appello Bis celebrato per l'omicidio Vannini, che ha sancito la condanna a 14 anni, per omicidio volontario, di Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi, per concorso anomalo in omicidio, dei figli Federico e Martina Ciontoli e della moglie Maria Pezzillo.

Stasera su Rai3 Un giorno in pretura ripercorrerà questa discussa e travagliata vicenda.

Ricordiamo che Un giorno in pretura è visibile anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le vecchie puntate, risalendo fino alla stagione 2010/2011 dello storico programma condotto da Roberta Petrelluzzi.