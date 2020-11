Un giorno in pretura, stasera su Rai3 il caso di Janira D'Amato

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:30, con l'ultima puntata dedicata al caso di Janira D'Amato, la ragazza di 21 anni uccisa con 50 coltellate.

Stasera su Rai3, alle 00:30, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della nuova puntata il caso di Janira D'Amato. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna con l'ultima puntata di stagione nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

Un processo per femminicidio è al centro della puntata intitolata "I sogni infranti di Janira". La vittima è una giovane ragazza di 21 anni, Janira D'Amato, barbaramente uccisa nell'aprile 2017 a Pietra Ligure dall'ex fidanzato Alessio Alamia, reo confesso, solo 20 anni. Tramite le voci e i racconti di familiari e amici si ripercorre la storia d'amore tra i due, che appena dopo un anno rivelerà i suoi aspetti più malati.

Sarà il desiderio di emancipazione di Janira, che vuole costruirsi un futuro lavorando sulle navi da crociere, la causa scatenante di questo delitto. Ci troviamo di fronte a un raptus o a una calcolata premeditazione? Secondo la pubblica accusa sì, dal momento che viene anche contestato il reato di stalking. Su questo la corte di Savona è chiamata a giudicare.

