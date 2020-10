Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il caso di Gloria Pompili

Torna stasera su Rai3, alla mezzanotte in punto, Un giorno in pretura con la nuova puntata condotta da Roberta Petrelluzzi: riflettori accesi sul processo per l'omicidio di Gloria Pompili.

Stasera su Rai3, alla mezzanotte in punto, va in onda Un giorno in Pretura, lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, che torna con la quarta delle nove puntate, nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

Il quarto appuntamento, intitolato Una vita a perdere, sarà dedicato alla storia di Gloria Pompili, giovane donna morta a soli 23 anni per le conseguenze di un brutale pestaggio. É il 23 agosto 2017 quando Gloria Pompili muore sulla strada dei monti Lepini, mentre si trova in auto con i suoi due figli di cinque e tre anni, con la zia Loide Del Prete e con il compagno di quest'ultima, Salem Saad. Entrambi dovranno essere giudicati dal tribunale di Latina per maltrattamenti aggravati dall'evento morte.

Le indagini hanno accertato che Gloria si prostituiva fra Frosinone e Nettuno e che viveva con gli odierni imputati, dai quali veniva costantemente sfruttata e maltrattata. Salem e Loide però si accusano a vicenda, rendendo difficile stabilire chi sia il vero aguzzino di questa tragica storia.