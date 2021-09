Un giorno in pretura, stasera su Rai3 la storia di Donato Bilancia

Stasera su Rai3, alle 00:40, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della prima puntata la storia di Donato Bilancia, il più noto dei serial killer italiani.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna da stasera con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Donato Bilancia è tristemente noto come "il mostro dei treni" o "il serial killer delle prostitute", condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi commessi nell'arco di 7 mesi, tra il 1997 e il 1998, è morto nel carcere di Padova nel 2020.

Personaggio enigmatico, ladro di professione, incallito giocatore d'azzardo, aveva iniziato a uccidere per vendicarsi di sconfitte subite al gioco, per poi passare ad omicidi privi di movente, alimentati solamente da sordida malvagità e misoginia.

Una sequenza del thriller Nonhosonno di Dario Argento.

Le gesta di Donato Bilancia hanno ispirato anche il cinema e la TV. Michele Soavi ha diretto Ultima pallottola, miniserie mandata in onda nel 2003 su Canale 5, che in due puntate racconta la storia del capitano Stefano Riccardi, chiamato ad indagare sugli omicidi di numerose prostitute nel giro di tre mesi. Prima di essere assassinate, le donne vengono coperte con un velo sul volto e vengono colpite, poi, con un singolo colpo di pistola alla nuca.

Dario Argento, ispirato da Donato Bilancia, nel 2001 ha diretto Non ho sonno, girato nella città di Torino.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.