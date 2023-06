Un giorno in pretura: stasera 3 giugno su Rai 3: Il processo della Casa di Riposo Villa Rosanna

Stasera, 3 giugno, Rai 3 trasmetterà una nuova puntata di Un giorno in pretura intorno a 00:10. Il programma, ideato da Roberta Petrelluzzi, si sposterà questa volta a Trapani, nel Tribunale presieduto dal giudice monocratico Franco Messina, per documentare il processo a quattro imputati accusati di violenza e minacce ai danni di tre anziani non autosufficienti, avvenute all'interno della casa di riposo 'Villa Rosanna'.

La storia di Villa Rosanna

Villa Rosanna è una casa di riposo in cui sono stati riportati casi di maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti. Durante l'inchiesta, sono emersi resoconti di soprusi quotidiani, crudeltà ingiustificate e l'uso di farmaci sedativi per ridurre al minimo i disturbi arrecati dagli anziani.

Nel corso delle indagini, l'installazione di varie telecamere da parte degli investigatori avrebbe rivelato una situazione molto grave, che è stata definita 'casa degli orrori' dai media. Le registrazioni effettuate in soli due settimane avrebbero svelato una serie di comportamenti estremamente gravi.

La tesi della difesa

Tuttavia, la difesa sostiene che le violenze e i maltrattamenti descritti siano stati esagerati a causa dei sensi di colpa dei parenti che avevano abbandonato i loro cari in quella struttura, la quale, secondo loro, non era assolutamente adatta ad accudire pazienti così malandati e difficili.

Imputati

Matteo Cerni, il direttore della casa di riposo Villa Rosanna, è accusato di aver commesso atti di violenza e minacce nei confronti di tre anziani non autosufficienti. Accanto a lui, saranno processati la sua compagna Rosanna Galiatoto, che ricopre il ruolo di vicedirettrice della struttura, e le due operatrici Antonietta Rizzo, nota come Marianna, e Annamaria Bosco.

Un giorno in pretura

Un giorno in pretura è un programma televisivo di genere documentaristico-criminologico, trasmesso in Italia su Rai 3 a partire dal 18 gennaio 1988. L'idea originale è di Roberta Petrelluzzi, che ne è anche conduttrice e regista, insieme a Nini Perno. Il programma rappresenta una delle trasmissioni più longeve della terza rete Rai. Un giorno in pretura è l'evoluzione del programma precedente intitolato In pretura, trasmesso su Rai 3 dal 1985 al 1987.