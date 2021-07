Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 l'omicidio di Massimo Pietroni

Un giorno in pretura 2021 torna stasera su Rai3, alla mezzanotte in punto, con una puntata, già andata in onda nel 2009, che ricostruisce l'omicidio di Massimo Pietroni.

Stasera su Rai3, alla mezzanotte in punto, va in onda Un giorno in Pretura 2021 con una puntata dedicata al caso di Massimo Pietroni, buttafuori di una discoteca di salsa e merengue sul litorale romano.

Per tutti a Ladispoli era il bidello di una scuola elementare, ma Massimo Pietroni nel weekend si trasformava in responsabile della sicurezza del Sunshine Ranch, discoteca di salsa e merengue di Santa Marinella, un modo come un altro per arrotondare. Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2008 tre colpi di pistola mettono fine alla sua vita durante il servizio.

Il motivo? Pietroni era intervenuto dopo essersi accorto che un uomo stava importunando tre ragazze, clienti del locale. Infastidito dall'invito ad allontanarsi, il killer spara contro il buttafuori.

Le accuse ricadono su Stefano Frignani, un 41enne con precedenti penali, ritrovato dalle forze dell'ordine, dopo 4 ore di ricerche, in un bar. Nonostante proclami la sua innocenza, le prove contro di lui sono molteplici e schiaccianti. Soprattutto: un testimone oculare afferma durante il processo di aver visto Frignani sparare a Massimo Pietroni.

La sentenza della Corte d'Assise condanno l'omicida a 25 anni di carcere e al pagamento di 100.000 euro per ciascuna delle tre parti civili.

Stefano Frignani continua però a dirsi innocente e sostiene che il killer, un uomo che avrebbe descritto come alto e con i capelli scuri, sia ancora a piede libero.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.